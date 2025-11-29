Les Gens de la Côte émission en public Salle du Conseil de la CLCL Lesneven

Les Gens de la Côte émission en public

Salle du Conseil de la CLCL 12, boulevard des frères Lumière Lesneven Finistère

Depuis 2023, la CLCL mène un travail inédit avec les jeunes du territoire dans le cadre du projet RAJE Recherche Action Jeunes et Engagement.

L’objectif est clair faire entendre la voix des jeunes et renforcer leur participation aux politiques qui les concernent.

Après avoir observé, enquêté, expérimenté et créé, le projet entre dans une nouvelle étape décisive le dialogue direct entre jeunes et élus.

Pour marquer ce moment fort, la CLCL organise une grande interpellation radio ouverte au public, le samedi 29 novembre 2025, dans un lieu hautement symbolique la salle du conseil communautaire. Un espace institutionnel investi, le temps d’un après-midi, par celles et ceux qui constituent la jeunesse du territoire.

UNE ÉMISSION EN PUBLIC LES GENS DE LA CÔTE DE 15 H 00 À 17 H 00

Deux années durant, les jeunes accompagnés par les équipes enfance-jeunesse ont mené enquêtes, entretiens, tournages vidéo, ateliers radio, et réfléchi collectivement à l’aménagement du nouveau Service Infos Jeunes, inauguré le 14 juin dernier. Ils ont exprimé leurs doutes, leurs idées, leurs colères, leurs envies, leurs rêves. Aujourd’hui, ils souhaitent être entendus.

Avec l’appui de l’association brestoise Longueur d’Ondes, ils orchestrent Les gens de la côte , une émission de radio où ils interpelleront les élus sur des sujets qui les touchent directement mobilité, santé mentale, espaces de rencontre, culture, institutions, place des jeunes dans la société…

L’émission sera rythmée par des chroniques, des extraits sonores tirés des portraits vidéo réalisés par l’association Télévision Générale Brestoise (TGB), des fictions radiophoniques et des prises de parole construites collectivement.

Une plongée rare et sincère dans les regards d’une jeunesse plurielle, engagée et bien décidée à peser dans la construction des politiques publiques. Une radio vivante, participative, immersive. Et vous êtes invités à venir écouter, réagir, débattre.

OPEN MIC LES LÉGENDES DE LA CÔTE DE 17 H 00 À 19 H 00

Après la parole, place au flow. Pour conclure cet après-midi exceptionnel, un Open mic donnera carte blanche aux artistes du territoire. L’événement sera piloté par Goulven Breton, jeune rappeur lesnevien connu sous le nom de Neev, lauréat du Tremplin FLOW et figure montante de la scène hip hop locale.

Au programme micro ouvert, DJ set, textes spontanés, partage d’émotions, énergie brute et collective.

Vous faites du rap, du slam, vous écrivez, vous chantez, ou vous avez juste envie de ressentir l’intensité d’un open mic ? La scène est à vous. .

