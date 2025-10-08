LES GENS DE PARIS : 1926 – 1936 – 1926 – 1936 – MUSEE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS Paris

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS LES GENS DE PARIS : 1926 – 1936Billet valable pour l’exposition « Les gens de Paris. 1926-1936. » du 8 octobre 2025 au 8 février 2026.La réservation du créneau horaire sur le site internet du musée est très fortement recommandée.Vous devez aussi réserver un créneau horaire GRATUIT sur la billetterie officielle du musée pour cette exposition (au tarif Détenteurs billets non datés ).Horaires :* Lundi – Fermeture du musée.* Mardi – 10h00 à 18h00.* Mercredi – 10h00 à 18h00.* Jeudi – 10h00 à 18h00.* Vendredi – 10h00 à 18h00.* Samedi – 10h00 à 18h00.* Dimanche – 10h00 à 18h00.> Fermeture des caisses à 17h30.Exposition : « Les gens de Paris. 1926-1936. »L’exposition « Les gens de Paris » a pour point de départ trois recensements de population, réalisés à Paris en 1926, 1931 et 1936, et qui, pour la première fois, ont donné lieu à l’établissement de listes nominatives. En s’appuyant sur une base de données spécialement conçue par une équipe de chercheurs du CNRS, cette exposition renouvelle le regard sur la population parisienne de l’entre-deux-guerres. En 1921, Paris connait un pic de population jamais égalé avec 2,89 millions d’habitants. La capitale est une ville très dense, dynamique et en mutation. Elle attire en nombre de nouveaux habitants, le plus souvent jeunes adultes et célibataires, de province, de l’empire colonial français ou des pays étrangers. L’exposition propose de découvrir les récits de vie de Parisiens et Parisiennes, célèbres ou ordinaires. On y rencontre la Goulue (Louise Joséphine Weber), une sténodactylo, Charles Aznavour, Kiki de Montparnasse (Alice Prin), une agente de police, Edmée de la Rochefoucauld, un chauffeur de taxi, Edith Piaf, Fernandel (Fernand Contandin), une téléphoniste, des chômeurs, les habitants de la ceinture (appelée zone) de Paris et toutes les personnes que le public choisira de rechercher et (re)découvrir. En regard de ces histoires singulières et dynamiques collectives, des infographies spécialement conçues pour l’exposition donnent les clés de compréhension. Toutes les œuvres exposées, le plus souvent inédites, sont réinterrogées, en relation avec les sujets les plus variés tels que les droits des enfants, les politiques familiales, les migrations, les libertés amoureuses, les lois sociales, l’urbanisme et les habitats, l’histoire du travail ou encore le chômage. Des questionnements qui restent actuels.

MUSEE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS 23, rue Sévigné 75003 Paris 75