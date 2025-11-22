Les Gens par Ulie Bremer L’Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement

Les Gens par Ulie Bremer

Du 22/11 au 22/12/2025 tous les jours de 10h à 19h.

Fermé du Lundi au Mercredi. L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 19:00:00

2025-11-22

Les Gens mis en scène par Ulie Bremer incarnent une humanité à la fois présente et absente où le trait et la ligne deviennent langage et émotion. Pour Ulie, l’essentiel réside dans le milieu où ces figures évoluent.

Ulie aime les Gens. En foule, en groupe, en couple ou tout seuls.





Elle vit à Marseille et, par intermittence, dans un petit village du Gard, loin de toute agitation. Là, elle peuple son atelier de personnages colorés et étrangement vivants. Difficile de dire qui ils sont, d’où ils viennent, quel est leur langage, leur culture.





Mais en fait, cela a-t-il vraiment de l’importance ? Peut-être beaucoup moins que le milieu dans lequel on les voit évoluer…





Avec un diplôme d’Arts appliqués en Allemagne et un long séjour à New York, elle acquiert une solide maîtrise dans les domaines du dessin, peinture, sculpture et design qui lui autorise une approche multidisciplinaire avec une sensibilité particulière à l’harmonie des formes et des couleurs.







Nombreuses expositions en France* et à l’étranger et enfin, Le Pôle Chezanne l’accueille pour cette fin d’année 2025 avec des acryliques vigoureuses, des sculptures longilignes et des objets du quotidien personnalisés dont elle a su faire des pièces uniques. .

L’Estaque Plage 2 bis Rue Martial Reynaud Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 43 43 24 annemarie.lajard@outlook.com

English :

Ulie Bremer?s Gens embody a humanity both present and absent, where line becomes language and emotion. For Ulie, the essential thing is the environment in which these figures evolve.

German :

Die von Ulie Bremer inszenierten Gens verkörpern eine gleichzeitig präsente und abwesende Menschheit, in der der Strich und die Linie zu Sprache und Emotion werden. Für Ulie liegt das Wesentliche in der Umgebung, in der sich diese Figuren bewegen.

Italiano :

Le persone dirette da Ulie Bremer incarnano un’umanità presente e assente allo stesso tempo, dove la linea diventa linguaggio ed emozione. Per Ulie, l’essenziale è l’ambiente in cui queste figure si evolvono.

Espanol :

Las Personas dirigidas por Ulie Bremer encarnan una humanidad a la vez presente y ausente, donde la línea se convierte en lenguaje y emoción. Para Ulie, lo esencial es el entorno en el que evolucionan estas figuras.

