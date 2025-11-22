Les Gens qui partent La Maison de Nina Marseille 6e Arrondissement

Les Gens qui partent

Samedi 22 novembre 2025 de 20h à 21h. La Maison de Nina 16 Quai de Rive-Neuve Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Les Gens qui Partent explore les frontières, les migrations et les identités en mouvement, entre musique contemporaine, documentaire sonore et récit scénique, tissant un miroir entre la Méditerranée et la frontière USA–Mexique.

Les Gens qui Partent est un projet transdisciplinaire mêlant musique contemporaine, documentaire sonore et narration scénique. Porté par la flûtiste et créatrice Albane Tamagna, il interroge les notions de départ, de frontière et d’identité en mouvement à travers une matière artistique nourrie de témoignages réels.







Ancré d’abord autour de la Méditerranée, le projet a poursuivi sa trajectoire jusqu’à la frontière États-Unis Mexique, sous l’impulsion du compositeur Wilfrido Terrazas, pour établir un dialogue poétique entre deux géographies de passage.









Sur scène, des compositions de Gilles Doneux, François Couvreur et Albane Tamagna, les sons collectés, la flûte, la voix se tissent en un récit sensible, à la fois intime et politique, où les voix de ceux qui partent, restent ou traversent se répondent. Les Gens qui Partent propose une expérience d’écoute et de mémoire partagée, où l’acte musical devient un espace de rencontre. .

La Maison de Nina 16 Quai de Rive-Neuve Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 07 86 19 compagnieduchantdesbaleines@gmail.com

English :

Les Gens qui Partent explores borders, migration and shifting identities, between contemporary music, sound documentary and stage storytelling, weaving a mirror between the Mediterranean and the USA-Mexico border.

German :

Les Gens qui Partent erforscht Grenzen, Migration und Identitäten in Bewegung, zwischen zeitgenössischer Musik, Klangdokumentation und szenischer Erzählung, und spannt einen Spiegel zwischen dem Mittelmeer und der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Italiano :

Les Gens qui Partent esplora i confini, le migrazioni e le identità mutevoli, combinando musica contemporanea, documentario sonoro e narrazione, tessendo uno specchio tra il Mediterraneo e il confine tra Stati Uniti e Messico.

Espanol :

Les Gens qui Partent explora fronteras, migraciones e identidades cambiantes, combinando música contemporánea, documental sonoro y narración de historias, tejiendo un espejo entre el Mediterráneo y la frontera entre México y Estados Unidos.

