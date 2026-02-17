‘LES GENS QU’ON AIME’ avec Charlotte Grenat & Jann Halexander 27 février 2026, Café Ô Berry, Vierzon Café Ô Berry Vierzon Vendredi 27 février, 20h00

Le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

Alors quoi de mieux que le week-end de la Saint-Valentin pour (re)découvrir ce spectacle qui tourne à Paris et en province depuis un an ?

LES GENS QU’ON AIME

Café Ô Berry

27 février 2026

11 rue de la Gaucherie

»La Manufacture »

18100 Vierzon

20h

02.48.53.27.34

