‘LES GENS QU’ON AIME’ avec Charlotte Grenat & Jann Halexander, La Charité-sur-Loire Les Salons d’Ima Rose La Charité-sur-Loire Samedi 14 février, 19h00

Alors quoi de mieux que le week-end de la Saint-Valentin pour (re)découvrir ce spectacle qui tourne à Paris et en province depuis un an ?

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

De chansons originales en grands classiques, Charlotte Grenat et Jann Halexander se promènent d’un registre à l’autre, mêlant leurs voix, leurs compositions et leur bonheur de chanter ensemble pour celui du public, qui peut entonner des refrains spontanément ou à leur demande.

Chez eux, l’amour se décline (mais ne décline pas, fort heureusement) sur tous les tons, à tous les temps et à tous les âges. Un spectacle où la poésie courtise l’humour et la tendresse.

Charlotte Grenat et Jann Halexander offrent un souffle, un battement de coeur réjouissant et humain, dans ce monde ou l’amour est bien trop souvent mis à mal. Il est grand temps d’oser dire “je t’aime” à “ces gens qu’on aime” et vice versa, avant que…

LES GENS QU’ON AIME

Les Salons d’Ima Rose

(chez l’habitant)

14 février 2026

58400 La Charité-sur-Loire

19h30

Réservations : 06.60.21.47.15 (sms uniquement)

1



Les Salons d’Ima Rose La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre



