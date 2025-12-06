Les gérois fêtent Noël Saint-Célerin
Les gérois fêtent Noël Saint-Célerin samedi 6 décembre 2025.
Les gérois fêtent Noël
Parking de la mairie et salle du conseil Saint-Célerin Sarthe
Début : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06
Artisans locaux, jeux pour les enfants, petite restauration et buvette.
Arrivée du Père Noël vers 16h30 .
Parking de la mairie et salle du conseil Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire
