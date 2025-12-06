Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les gérois fêtent Noël Saint-Célerin samedi 6 décembre 2025.

Parking de la mairie et salle du conseil Saint-Célerin Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 14:00:00
2025-12-06

Artisans locaux, jeux pour les enfants, petite restauration et buvette.
Arrivée du Père Noël vers 16h30   .

Parking de la mairie et salle du conseil Saint-Célerin 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 38 04 

L’événement Les gérois fêtent Noël Saint-Célerin a été mis à jour le 2025-10-14 par Pays Perche Sarthois