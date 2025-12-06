Les gérois fêtent Noël Saint-Célerin

Les gérois fêtent Noël

Parking de la mairie et salle du conseil Saint-Célerin Sarthe

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Artisans locaux, jeux pour les enfants, petite restauration et buvette.

Arrivée du Père Noël vers 16h30 .

