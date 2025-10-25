Les gestes comme archive vivante | Table ronde Fondation d’Entreprise Martell Cognac

Les gestes comme archive vivante | Table ronde Fondation d'Entreprise Martell Cognac samedi 25 octobre 2025.

Les gestes comme archive vivante | Table ronde

Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25

Proposée dans le cadre de l’exposition Memo. Souvenirs du futur, cette table ronde invite à considérer les gestes comme des archives vivantes et des actes de résistance face à la disparition de certains écosystèmes.

+33 5 45 36 33 51 info@fondationdentreprisemartell.com

English :

As part of the exhibition Memo. Memories of the Future exhibition, this round-table discussion invites us to consider gestures as living archives and acts of resistance to the disappearance of certain ecosystems.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Memo. Erinnerungen an die Zukunft, lädt dieses Rundtischgespräch dazu ein, Gesten als lebende Archive und Akte des Widerstands gegen das Verschwinden bestimmter Ökosysteme zu betrachten.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Memo. Memorie del futuro, questa tavola rotonda ci invita a considerare i gesti come archivi viventi e atti di resistenza di fronte alla scomparsa di alcuni ecosistemi.

Espanol :

En el marco de la exposición Memo. Memorias del futuro, esta mesa redonda nos invita a considerar los gestos como archivos vivos y actos de resistencia ante la desaparición de determinados ecosistemas.

