« Les gestes : outils de partage et de transmission » Table ronde avec les designers dach&zephir et l’artisane designer Emma Bruschi Fondation d’entreprise Martell Cognac

« Les gestes : outils de partage et de transmission » Table ronde avec les designers dach&zephir et l’artisane designer Emma Bruschi Fondation d’entreprise Martell Cognac samedi 25 octobre 2025.

« Les gestes : outils de partage et de transmission » Table ronde avec les designers dach&zephir et l’artisane designer Emma Bruschi Samedi 25 octobre, 16h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T16:00 – 2025-10-25T17:00

Fin : 2025-10-25T16:00 – 2025-10-25T17:00

Table ronde animée par Dots avec les designers dach&zephir et l’artisane designer Emma Bruschi.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

Table ronde animée par Dots avec les designers dach&zephir et l’artisane designer Emma Bruschi.