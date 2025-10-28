Les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du Lot et Garonne La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du Lot et Garonne

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-28 14:00:00

2025-10-28

Grâce à cette formation assurée par les pompiers bénévoles, on se sentira tous un peu moins démunis face à des situations d’urgence.

English : Les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du Lot et Garonne

Thanks to this training provided by volunteer firefighters, we’ll all feel a little less helpless in emergency situations.

German : Les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du Lot et Garonne

Dank dieser von freiwilligen Feuerwehrleuten durchgeführten Schulung werden wir uns alle in Notsituationen etwas weniger hilflos fühlen.

Italiano :

Grazie a questa formazione fornita dai vigili del fuoco volontari, ci sentiremo tutti un po’ meno indifesi nelle situazioni di emergenza.

Espanol : Les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers du Lot et Garonne

Gracias a esta formación impartida por los bomberos voluntarios, todos nos sentiremos un poco menos indefensos en situaciones de emergencia.

