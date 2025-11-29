Les gestes qui sauvent enfants & nourissons Communauté des communes CLN Castets
Les gestes qui sauvent enfants & nourissons
Communauté des communes CLN 272 avenue Jean Noël Serret Castets Landes
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Pour les parents d’enfants de 0 à 4 ans.
Sur inscription avant le 26 novembre petite-enfance@cc-cln.fr ou au 06 37 58 30 15 ou 07 50 68 33 30. .
Communauté des communes CLN 272 avenue Jean Noël Serret Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 30 15 petite-enfance@cc-cln.fr
