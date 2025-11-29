Les gestes qui sauvent enfants & nourissons Communauté des communes CLN Castets

Les gestes qui sauvent enfants & nourissons

Communauté des communes CLN 272 avenue Jean Noël Serret Castets Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Pour les parents d’enfants de 0 à 4 ans.

Gratuit

Sur inscription avant le 26 novembre petite-enfance@cc-cln.fr ou au 06 37 58 30 15 ou 07 50 68 33 30. .

Communauté des communes CLN 272 avenue Jean Noël Serret Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 58 30 15 petite-enfance@cc-cln.fr

English : Les gestes qui sauvent enfants & nourissons

German : Les gestes qui sauvent enfants & nourissons

Italiano :

Espanol : Les gestes qui sauvent enfants & nourissons

L’événement Les gestes qui sauvent enfants & nourissons Castets a été mis à jour le 2025-11-10 par Côte Landes Nature Tourisme