Les gestes qui sauvent Centre culturel Pierre Tassin Givet

Informations pratiques

Givet

Les gestes qui sauvent

Centre culturel Pierre Tassin 18 rue Méhul Givet Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Apprendre les gestes de premiers secours est essentiel : être formé permet d’agir efficacement et avec calme en cas d’urgence, en attendant l’arrivée des secours spécialisés. Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les réflexes de base pour protéger, alerter et secourir. Dans l’attente de vous y retrouver. Au Centre culturel Pierre Tassin (18 rue Méhul) à 18h30. Renseignements : 06 80 12 40 71

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Centre culturel Pierre Tassin 18 rue Méhul Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 6 80 12 40 71

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English :

Learning first aid techniques is essential: Being trained allows you to respond effectively and calmly in an emergency while waiting for professional emergency responders to arrive. This hands-on training will help you develop the basic skills needed to protect, alert, and provide assistance. We look forward to seeing you there. At the Pierre Tassin Cultural Center (18 rue Méhul) at 6:30 p.m. For more information: 06 80 12 40 71

L’événement Les gestes qui sauvent Givet a été mis à jour le 2026-09-04 par Ardennes Tourisme