Les Gestes Sonores de l’Artisan : Une exploration musicale du patrimoine artisanal Musée de l’outil Wy-dit-Joli-Village 9 juillet 2025 14:00

Atelier tout public, dès 9 ans. Jauge limitée. Inclus dans le droit d’entrée du musée. Atelier sans supplément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T14:00:00 – 2025-07-09T15:30:00

Fin : 2025-08-27T14:00:00 – 2025-08-27T15:30:00

Découvrez les gestes des artisans à travers une déambulation au Musée de l’outil. Choisissez un outil parmi une sélection, observez son mouvement, puis transformez cette expérience en partition graphique. L’atelier se clôture par une performance collective, où gestes et sons se mêlent en une création vivante.

Concert in situ

Leçon sensible

Dimanche 21 septembre, à 16h30 (1h30)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dans l’écrin du musée, l’ensemble soundinitiative tisse un dialogue sensible entre l’artisanat d’hier et la musique d’aujourd’hui. Chaque pièce résonne avec les lieux, les collections et les outils comme un écho vivant aux savoir-faire enfouis, aux silences habités, à la mémoire des mains.

Par l’ensemble soundinitiative

Soundinitiative est un ensemble de neuf musiciens-performeurs offrant des concerts uniques, scénographiés et adaptés aux différents contextes. Les concerts sont mis en espace par rapport à l’architecture des lieux, et créent une interaction dynamique entre les interprètes et le public.

Musée de l’outil Rue de la Mairie, 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 00 91 https://www.valdoise.fr/217-le-musee-de-l-outil-collection-claude-et-francoise-pigeard.htm https://www.instagram.com/museedeloutil95/;https://www.facebook.com/musee.archeologique.valdoise [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/musee-de-loutil.html »}] Le Musée de l’outil, un voyage entre traditions et savoir-faire !

Niché dans un village enchanteur, le Musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard est un joyau des Arts et traditions populaires, incontournable pour les passionnés de patrimoine en Val d’Oise. Ce lieu unique nous plonge dans un voyage dans le temps, entre vestiges archéologiques et traditions rurales. Visiter le Musée de l’outil, c’est faire la rencontre d’un héritage légué avec amour par un couple passionnant et passionné, Claude et Françoise Pigeard.

Avec sa forge médiévale et son petit therme antique, classé Monument historique, le musée révèle des trésors insoupçonnés qui nous transportent à travers les âges. Laissez-vous charmer par son jardin d’inspiration médiévale, véritable havre de paix aux parfums délicats, où chaque recoin invite à la contemplation et à la sérénité. Protégé par un corps de ferme traditionnel du 18e siècle, cet écrin chaleureux dévoile des outils témoins des gestes et savoir-faire des métiers d’autrefois, avant l’ère de la mécanisation.

Entre ateliers, démonstrations, jardinages, visites guidées et représentations artistiques, le Musée de l’outil propose une programmation foisonnante qui ravira petits et grands. Venez découvrir ce lieu singulier, où l’on s’y sent comme chez soi, véritable témoin d’un patrimoine vivant, où chaque visite est une invitation à l’enchantement. Parking restreint dans la ville et devant le musée. Transports en commun difficilement accessibles.

