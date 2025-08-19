Les givrées 2025 Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Les givrées 2025 Théâtre de la Maison du Peuple Millau vendredi 23 janvier 2026.

Les givrées 2025 Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-31

2026-01-23

Éco-fest’hivernal de chansons francophones, du 23 au 31 janvier découvertes, révélations et moments conviviaux autour d’une programmation éclectique et écoresponsable.

Les prévisions météo ne sont pas un exercice facile mais voici au moins une certitude du 23 au 31 janvier, ce sera Les givrées ! Éco-fest’hivernal de chansons francophones qui s’annonce toujours plus d’hiver et divers.

Cette cinquième édition pourrait battre le record, non pas de froid mais d’affluence. Les givrées vous donneront les nouvelles les plus fraîches de la scène francophone, entre révélations, étoiles montantes et figures originales. Venez découvrir une chanson francophone vivante, qui n’a aucune frontière rythmique et s’ouvre à tous les horizons musicaux.

Avec cet éco-fest’hivernal, personne ne fait banquise pardon banquette. Autrement dit, tout le monde est de la fête, grâce à une programmation éclectique, des tarifs accessibles, des moments conviviaux et gratuits, des séquences d’éducation artistique à l’attention de tous les publics.

Bien entendu, Les givrées sont fidèles aux valeurs écoresponsables qui les guident depuis la première édition. Et bien entendu encore, Les givrées se veulent plus que jamais un festival à taille humaine, à l’échelle idéale pour des moments de partage chantés et enchanteurs !

Infos pratiques

Festival Les givrées

Dates du 23 au 31 janvier

Discipline chanson francophone

Lieu Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Programme complet disponible dès octobre sur maisondupeuplemillau.fr .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

English :

Éco-fest?hivernal de chansons francophones, from January 23 to 31: discoveries, revelations and convivial moments around an eclectic and eco-responsible program.

German :

Winterliches Öko-Festival frankophoner Chansons vom 23. bis 31. Januar: Entdeckungen, Enthüllungen und gesellige Momente rund um ein eklektisches und ökologisch verantwortungsbewusstes Programm.

Italiano :

Ecofesta invernale di canzoni in lingua francese, dal 23 al 31 gennaio: scoperte, rivelazioni e momenti conviviali intorno a un programma eclettico ed eco-responsabile.

Espanol :

Festival ecológico de invierno de la canción francófona, del 23 al 31 de enero: descubrimientos, revelaciones y momentos de convivencia en torno a un programa ecléctico y eco-responsable.

