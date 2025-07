Les glaciers des Pyrénées Entre passé et avenir Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Début : 2025-08-06 16:00:00

fin : 2025-08-06 18:00:00

Les glaciers des Pyrénées, témoins des climats passés, sont aujourd’hui en sursis face au réchauffement climatique. Venez découvrir leur histoire, leur évolution et les défis liés à leur disparition progressive.

Au programme :

Formation et évolution des glaciers pyrénéens

Impacts du changement climatique

Observations et suivis scientifiques

Intervenant Pierre René (Association Moraine), spécialiste des glaciers pyrénéens.

Une rencontre passionnante pour mieux comprendre ces géants de glace et leur importance dans nos montagnes. .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

The glaciers of the Pyrenees, witnesses to past climates, are on borrowed time today in the face of global warming. Come and discover their history, their evolution and the challenges posed by their gradual disappearance.

German :

Die Gletscher der Pyrenäen sind Zeugen vergangener Klimazonen und stehen heute angesichts der globalen Erwärmung auf der Kippe. Erfahren Sie mehr über ihre Geschichte, ihre Entwicklung und die Herausforderungen, die mit ihrem allmählichen Verschwinden verbunden sind.

Italiano :

I ghiacciai dei Pirenei, testimoni di climi passati, hanno ormai le ore contate a causa del riscaldamento globale. Venite a scoprire la loro storia, la loro evoluzione e le sfide poste dalla loro graduale scomparsa.

Espanol :

Los glaciares de los Pirineos, testigos de climas pasados, se encuentran ahora en una situación límite debido al calentamiento global. Venga a descubrir su historia, su evolución y los retos que plantea su progresiva desaparición.

