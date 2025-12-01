LES GLANDS Espace culturel Armorica Plouguerneau
LES GLANDS Espace culturel Armorica Plouguerneau mercredi 10 décembre 2025.
LES GLANDS
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
COLLECTIF TRANX
THÉÂTRE MUSICAL / JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE
Les Glands est un spectacle musical suivant trois jeunes
glands aux personnalités opposées Glandu la peureuse,
Glando le rêveur, et Glandi l’aventurière. Séparés par le vent,
ils devront affronter leurs peurs et s’entraider pour grandir.
Leur parcours symbolise le chemin initiatique de la vie, de la
fragilité à la sagesse, jusqu’à devenir de majestueux chênes.
Ur pezh-c’hoari war gan gant teir mezenn yaouank kouezhet
diouzh ur wezenn-dero. Glandu, ar vezenn aonik, Glando ar
vezenn hunvreer ha Glandi ar vezenn avanturus. Gant an avel
int bet dispartiet. Ha setu int en hent, o stourm ouzh an aon,
an naon, ouzh a bep seurt dañjerioù. En em sikour, en em
harpañ an eil ar re all evit dont a benn diouto, gellout kreskiñ
ha mont da deir gwezenn-dero bras ha kaer. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LES GLANDS Plouguerneau a été mis à jour le 2025-08-15 par OT PAYS DES ABERS