Les Glonnières, Histoire d’un quartier Cinéma le Royal Le Mans

Les Glonnières, Histoire d’un quartier

Cinéma le Royal 409 Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Découvrez le quartier des Glonnières dans une toute nouvelle balade mêlant histoire urbaine, diversité culturelle et transformation architecturale. Partez à la rencontre d’un quartier vivant, né dans les années 1950 grâce notamment au concours de l’un des plus grands architectes français du XXe siècle, Pierre Vago.

Votre guide sera Isabelle Noyer.

