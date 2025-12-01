Les Glorieuses de Bresse Salle de la Grenette Louhans

Les Glorieuses de Bresse

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Depuis 1862, en décembre, les éleveurs de Bresse viennent exposer et vendre leurs plus belles volailles fines lors de 4 concours à Bourg en Bresse, Louhans, Montrevel en Bresse et Pont de Vaux appelés les Glorieuses de Bresse. C’est l’occasion de venir rencontrer les éleveurs et admirer leurs Chapons de Bresse, Poulardes de Bresse et Poulets de Bresse. En 2025, ce sera le 160ème anniversaire des Glorieuses de Louhans. .

Salle de la Grenette Rue de la Grenette Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 civb@pouletdebresse.fr

English : Les Glorieuses de Bresse

German : Les Glorieuses de Bresse

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Glorieuses de Bresse Louhans a été mis à jour le 2025-10-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II