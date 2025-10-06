LES GOGUETTES – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

THE JAMES HUNTER SIX Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : THE JAMES HUNTER SIXDepuis plus de trois décennies, James Hunter illumine la scène musicale avec son rhythm and soul authentique. Originaire de Colchester, il a débuté comme guitariste blues avant d’être repéré par Van Morrison dans les années 1990, avec qui il a tourné et collaboré sur deux albums. Sacré “meilleur chanteur soul britannique” par MOJO, il s’est imposé grâce à une voix puissante, un songwriting élégant et des albums marquants comme People Gonna Talk (nominé aux Grammy Awards) ou Hold On! sur le label Daptone. Reconnu internationalement, il a partagé la scène avec des légendes telles qu’Aretha Franklin, Etta James et BB King. Accompagné de son groupe The James Hunter Six, avec lequel il a enregistré plusieurs disques acclamés, il revient en janvier 2026 avec Off The Fence. Ce nouvel album, produit par Bosco Mann et paru sur le label Easy Eye Sound de Dan Auerbach (The Black Keys), rassemble 12 compositions inédites et marque ses retrouvailles avec Van Morrison sur le morceau explosif Ain’t That A Trip. Avec sa soul intemporelle, James Hunter Six continue d’offrir des concerts où passion, groove et émotion se conjuguent avec brio. The James Hunter Six sera en concert à Paris pour une date exceptionnelle au New Morning le 7 février 2026 !

New Morning 7-9, RUE DES PETITES ECURIES 75010 Paris 75