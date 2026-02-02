Les Goguettes | Concert rue Charles de Gaulle Châteaubernard
Les Goguettes | Concert rue Charles de Gaulle Châteaubernard vendredi 24 avril 2026.
Les Goguettes | Concert
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Après 10 années couronnées de succès, soit 2 quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône auquel le grand public les avait placés.
.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English : Les Goguettes | Concert
After 10 successful years, 2 quinquennia of twisted ritornellos and laugh-out-loud fun, these four could have rested on their laurels and descended from the throne on which the general public had placed them.
