LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS A QUATRE) – LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE – BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY Annecy

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS A QUATRE) – LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AUTRE SOLUTION PRÉSENTE : LES GOGUETTES EN TRIO MAIS A QUATRE3ÈME QUINQUENNATLes Goguettes, quatre auteurs-chanteurs-musiciens, détournent les grands classiques de la chanson française dans une revue de presse musicale impertinente et hilarante !Après dix années couronnées de succès, soit deux quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement. Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusque sur celles de l’Olympia, des Folies Bergère et du Casino de Paris… auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien (Régime). Mais non !Armés de leur piano, de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs, les quatre acolytes remettent tout à plat et repartent sur les routes de France et de Navarre avec un tout nouveau spectacle.Une écriture acérée et subtile, une interprétation musicale soignée et une mise en scène percutante… Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire rire dans ce spectacle musical pertinent et drôle !« Jeune, talentueux et engagés : on leur promet un bel avenir. » L’HUMANITÉ« Beaucoup de dérision au programme. » TÉLÉRAMA

BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY 1 RUE JEAN JAURES – 74000 Annecy 74