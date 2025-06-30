LES GOGUETTES ( EN TRIO MAIS A QUATRE ) – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

LES GOGUETTES ( EN TRIO MAIS A QUATRE ) Début : 2026-03-25 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : LES GOGUETTES ( EN TRIO MAIS A QUATRE )Après 10 années couronnées de succès, soit 2 quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement. Eux qui ont remis l’art des chanssonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusque sur celles de l’Olympia, des Folies Bergères et du Casino de Paris…auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien (Régime). Mais non !

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63