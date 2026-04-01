Les gorges du Sierroz s’animent Le 25 avril À l’initiative et organisé par l’association Au Coeur des gorges du Sierroz Gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix

Grésy-sur-Aix

Les gorges du Sierroz s’animent Le 25 avril À l’initiative et organisé par l’association Au Coeur des gorges du Sierroz

Gorges du Sierroz 165-167 route des Bauges Grésy-sur-Aix Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les gorges du Sierroz s’animent le samedi 25 avril de 10h00 à 18:00

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Gorges du Sierroz 165-167 route des Bauges Grésy-sur-Aix 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes gorgesdusierroz@gmail.com

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English :

The Sierroz gorges come alive on Saturday, April 25 from 10:00 to 18:00

L’événement Les gorges du Sierroz s’animent Le 25 avril À l’initiative et organisé par l’association Au Coeur des gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes