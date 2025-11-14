Les Gosses Théâtre documentaire

Commercy Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:40:00

2025-11-14

L’OMA de Commercy vous propose le premier rendez-vous de leur saison:

Un théâtre documentaire intitulé Les Gosses de la Compagnie Kruk,

Les Gosses, écrit et interprété par Janice Szczipawka. Entre janvier et septembre 2022, elle est allée à la rencontre de quatre-vingt élèves de CM2 scolarisé.e.s à Nancy, Auboué et Revigny-sur-Ornain pour recueillir leur parole et construire un portrait. Celui de l’enfance, celle qui se répand en bandes joyeuses dans les cours de récréation, avec ses jeux, ses rêves, parfois ses jalousies, mais aussi, en filigrane, le portrait de la propre enfance de l’autrice, qui se rappelle à son bon souvenir.Tout public

English :

Commercy’s OMA presents the first concert of the season:

A documentary theater entitled Les Gosses by Compagnie Kruk,

Les Gosses, written and performed by Janice Szczipawka. Between January and September 2022, she went to meet eighty CM2 pupils from Nancy, Auboué and Revigny-sur-Ornain to gather their views and build a portrait. It’s a portrait of childhood, the kind of childhood that spills over into the playground in merry bands, with its games, its dreams, sometimes its jealousies, but also, in the background, a portrait of the author’s own childhood, which she remembers well.

German :

Das OMA von Commercy bietet Ihnen den ersten Termin ihrer Saison an:

Ein Dokumentartheater mit dem Titel Les Gosses (Die Kinder) von der Compagnie Kruk,

Les Gosses, geschrieben und gespielt von Janice Szczipawka. Zwischen Januar und September 2022 besuchte sie achtzig Fünftklässler aus Nancy, Auboué und Revigny-sur-Ornain, um ihre Worte zu sammeln und ein Porträt zu erstellen. Das Porträt der Kindheit, die sich in fröhlichen Banden auf den Schulhöfen ausbreitet, mit ihren Spielen, Träumen und manchmal auch Eifersüchteleien, aber auch das Porträt der eigenen Kindheit der Autorin, die sich an sie erinnert.

Italiano :

L’OMA di Commercy vi invita al primo concerto della stagione:

Uno spettacolo teatrale documentario intitolato Les Gosses della Compagnie Kruk,

Les Gosses, scritto e interpretato da Janice Szczipawka. Tra gennaio e settembre 2022, la regista ha incontrato ottanta allievi della CM2 di Nancy, Auboué e Revigny-sur-Ornain per ascoltare le loro opinioni e costruire un ritratto. È un ritratto dell’infanzia, quella che si riversa nei campi da gioco in bande allegre, con i suoi giochi, i suoi sogni e talvolta le sue gelosie, ma anche, sullo sfondo, un ritratto dell’infanzia dell’autrice, che ricorda bene.

Espanol :

La OMA del Commercy presenta el primer concierto de la temporada:

Un espectáculo de teatro documental titulado Les Gosses de la Compagnie Kruk,

Les Gosses, escrito e interpretado por Janice Szczipawka. Entre enero y septiembre de 2022, salió al encuentro de ochenta alumnos de CM2 de Nancy, Auboué y Revigny-sur-Ornain para escuchar lo que tenían que decir y construir un retrato. Es un retrato de la infancia, de la infancia que se desborda en los patios de recreo en alegres bandas, con sus juegos, sus sueños y a veces sus celos, pero también, en el fondo, un retrato de la propia infancia de la autora, que recuerda bien.

