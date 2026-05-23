Arette

Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE

D132 Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrir un patrimoine naturel et géologique hors du commun en allant marcher sur le karst de La Pierre Saint-Martin au bord des gouffres avec un spécialiste.

A partir de 9 ans. .

D132 Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE

L’événement Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn