Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE Arette
Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE Arette samedi 13 juin 2026.
Arette
Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE
D132 Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrir un patrimoine naturel et géologique hors du commun en allant marcher sur le karst de La Pierre Saint-Martin au bord des gouffres avec un spécialiste.
A partir de 9 ans. .
D132 Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
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English : Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE
L’événement Les gouffres de La Pierre Saint-Martin Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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