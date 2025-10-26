Les Goules Paimpont

Les Goules Paimpont dimanche 26 octobre 2025.

Les Goules

1165 les Mesnils Paimpont Ille-et-Vilaine

Les Goules, un univers à part entière, une invitation au voyage…

Les 5 chanteuses-maquilleuses déambulent dans leurs costumes baroques au son du tambour de leurs voix… en vous demandant parfois de les accompagner au chant !

Originaires de la Manche, Les p’tites goules ont créé un véritable univers folklorique et coloré qui invite au voyage et apporte une atmosphère presque chamanique…

Enfants et adultes si vous le souhaitez, venez profiter de leurs talent de maquilleuses !

Leur univers unique et foisonnant ne vous laissera pas indifférent, alors suivez-les, écoutez leurs chants enivrants ; vous en reviendrez assurément transformés ! .

