Les gourmandises de Camille Sully-sur-Loire

Les gourmandises de Camille Sully-sur-Loire dimanche 21 décembre 2025.

Les gourmandises de Camille

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 13:30:00

fin : 2025-12-28 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-28

Quoi de mieux que la période de fin d’année et le cadre d’un château pour vous expliquer les 1001 recettes de pâtisseries entre le Moyen Âge et nos jours. Autour d’un stand de recettes historiques, Camille vous fera une dégustation

Quoi de mieux que la période de fin d’année et le cadre d’un château pour vous expliquer les 1001 recettes de pâtisseries entre le Moyen Âge et nos jours. Autour d’un stand de recettes historiques, Camille vous fera une dégustation. Vous aurez la possibilité d’acheter des pâtisseries historiques, quel beau cadeau lorsque vous êtes invités à réveillonner chez les uns chez les autres durant les fêtes !

L’animation sous forme de stand de dégustation/vente sera en place dans la Grande salle basse (rez-de-chaussée du donjon).

Tout public Sans réservation Espèces à privilégier pour les achats de pâtisseries. 5 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86 chateau.sully@loiret.fr

English :

What better time than the end-of-year season and the setting of a château to explain the 1001 recipes for pastries from the Middle Ages to the present day. Around a stand of historical recipes, Camille will give you a tasting session

German :

Was eignet sich besser als die Zeit um den Jahreswechsel und der Rahmen eines Schlosses, um Ihnen die 1001 Rezepte für Gebäck zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart zu erklären. An einem Stand mit historischen Rezepten wird Camille Ihnen eine Kostprobe geben

Italiano :

Quale momento migliore per spiegare le 1001 ricette di pasticceria dal Medioevo a oggi se non alla fine dell’anno, nella cornice di un castello. Intorno a uno stand di ricette storiche, Camille vi offrirà una degustazione

Espanol :

Qué mejor momento para explicar las 1001 recetas de repostería desde la Edad Media hasta nuestros días que a finales de año, en el marco de un castillo. En torno a un stand de recetas históricas, Camille le ofrecerá una degustación

L’événement Les gourmandises de Camille Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par ADRT45