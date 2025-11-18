Les Gourmandises de l’Avent Route de la Couvertoirade Sauclières

Les Gourmandises de l’Avent

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Formule déjeuner seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-18

Venez découvrir des trésors gourmands et artisanaux pour ravir vos papilles et vos idées cadeaux !

Bijoux, fromages, huile d’olive, savons, piments, lentilles, chocolat, vin, charcuterie… autant de délices et créations locales qui feront plaisir autour de la table ou sous le sapin !

Marché gratuit et ouvert à tous de 10h à 12h30 chaque matin.

Mais aussi, possibilité de déjeuner sur place et de profiter d’une après-midi dansante

Au menu verre de l’amitié soupe Aveyronnaise dégustation de pâté maison Aligot et joues de bœuf confites assiette de fromages bûches de Noël Vin et café

Sur réservation (places limitées) 29 .

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 10 57 contact@arnalgaillac.com

English :

Come and discover gourmet and artisan treasures to delight your taste buds and your gift ideas!

German :

Entdecken Sie Gourmet- und Handwerksschätze, die Ihren Gaumen und Ihre Geschenkideen erfreuen werden!

Italiano :

Venite a scoprire tesori gastronomici e artigianali per deliziare il vostro palato e le vostre idee regalo!

Espanol :

Venga y descubra tesoros gourmet y artesanos para deleitar su paladar y sus ideas de regalo

