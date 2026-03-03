Les Gourmandises Nantaises 15è édition ! Place du Bouffay Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit ! Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

???? 15? édition des Gourmandises Nantaises???? Place du Bouffay – Nantes???? Vendredi 24 avril 2026 (17h-21h)???? Samedi 25 avril 2026 (10h-21h)En 2026, les Gourmandises Nantaises fêtent leurs 15 ans !Pendant deux jours, la Place du Bouffay se transforme en véritable vitrine du terroir nantais et régional :???? Une trentaine de producteurs et artisans locaux???? Produits frais, spécialités artisanales, sucré, salé???? Dégustations de vins du vignoble nantais???? Restauration sur place ou à emporter????????? Recettes réalisées en direct par un chef avec des produits locaux???? Animations culinaires et festives tout au long de la journée????? Le samedi : grand vide-greniers côté Carré FeydeauUn événement gourmand, convivial et populaire, organisé par la Commune Libre du Bouffay, fidèle à sa devise :???????? Humour, Bonté, Gaieté.Venez célébrer le printemps, soutenir les circuits courts et partager un moment festif au cœur du quartier historique de Nantes !

Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000



