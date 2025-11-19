Les gourmanlisent : les mots se mettent à table HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN Paris

Les uns après les autres, à travers les voix des Livreurs et les écrits de Brillat-Savarin, Balzac, Colette, Maupassant, Proust, écrivains, historiens et gastronomes explorent ce que manger veut dire, entre plaisir, culture et mémoire.

Pascal Ory, historien, membre de l’Académie Française, grand spécialiste du discours gastronomique français, et invité d’honneur de la soirée, ne manquera pas de mettre les papilles au diapason de la pensée.

Une bonne lecture vaut bien un bon repas : servez-vous, c’est à volonté !

Votre appétit de lecture ne faiblit pas ? Rassurez-vous, avec « Les Livreurs », c’est la langue qui se déguste, et les mots mijotent à feu doux !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 5€ à 10€.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN 15, rue de Constantinople 75008 M° EuropeParis

https://www.billetweb.fr/let-2025 reservation@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.facebook.com/production.leslivreurs