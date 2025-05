LES GOUTERS CERAMIQUE avec Les Enfumées – BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 28 juin 2025 15:00, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

10 Rue Justin Daleas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-28 15:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

Venez peindre sur des pièces précuites par Hanna et Alice (Les Enfumées), elles vous guideront dans votre création (couleurs, formes, etc.). Un goûter accompagnera ce temps d’atelier.

Les céramistes cuiront ensuite vos œuvres dans leur four situé à Luc et vous pourrez les récupérer à Pique Pivoine ultérieurement.

30 € par personne, tout compris

à Pique Pivoine

10 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre

Sur réservation (places limitées) par mail. La réservation implique le paiement de la place.

BAGNERES-DE-BIGORRE 10 Rue Justin Daleas

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lechantdespivoines@gmail.com

English :

Come and paint on pieces pre-fired by Hanna and Alice (Les Enfumées), who will guide you in your creation (colors, shapes, etc.). A snack will accompany the workshop.

The ceramists will then fire your pieces in their kiln in Luc, and you can collect them from Pique Pivoine at a later date.

30 ? per person, all inclusive

at Pique Pivoine

10 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre

Reservations by e-mail (places are limited). Reservations are subject to payment.

German :

Kommen Sie und malen Sie auf von Hanna und Alice (Les Enfumées) vorgebrannten Stücken. Sie werden Sie bei Ihrer Kreation anleiten (Farben, Formen, etc.). Ein kleiner Imbiss begleitet den Workshop.

Die Keramikerinnen werden Ihre Werke anschließend in ihrem Ofen in Luc brennen und Sie können sie später in Pique Pivoine abholen.

30 ? pro Person, alles inbegriffen

in Pique Pivoine

10 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre

Auf Reservierung (begrenzte Plätze) per E-Mail. Die Reservierung setzt die Bezahlung des Platzes voraus.

Italiano :

Venite a dipingere su pezzi precotti da Hanna e Alice (Les Enfumées), che vi guideranno nella creazione (colori, forme, ecc.). Il laboratorio sarà accompagnato da una merenda.

Le ceramiste cuoceranno poi i vostri pezzi nel loro forno a Luc e potrete ritirarli in seguito presso Pique Pivoine.

30 ? a persona, tutto incluso

presso Pique Pivoine

10 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre

Prenotazione obbligatoria (i posti sono limitati) via e-mail. La prenotazione implica il pagamento del posto.

Espanol :

Venga a pintar sobre piezas precocinadas por Hanna y Alice (Les Enfumées), que le guiarán en su creación (colores, formas, etc.). El taller irá acompañado de un tentempié.

A continuación, las ceramistas cocerán sus piezas en su horno de Luc y podrá recogerlas posteriormente en Pique Pivoine.

30 € por persona, todo incluido

en Pique Pivoine

10 rue Justin Daléas, Bagnères-de-Bigorre

Reserva obligatoria (las plazas son limitadas) por correo electrónico. La reserva implica el pago de la plaza.

