Les goûters de fêtes

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Envie d’une pause chaleureuse et gourmande pendant les fêtes ?

Rejoignez-nous en salle des jeux au Pasino du Havre pour un moment convivial autour de douceurs de saison.

On vous attend nombreux pour partager l’esprit des fêtes ! .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les goûters de fêtes

L’événement Les goûters de fêtes Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie