Les goûters de fêtes Place Jules Ferry Le Havre
Les goûters de fêtes Place Jules Ferry Le Havre mardi 23 décembre 2025.
Les goûters de fêtes
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Envie d’une pause chaleureuse et gourmande pendant les fêtes ?
Rejoignez-nous en salle des jeux au Pasino du Havre pour un moment convivial autour de douceurs de saison.
On vous attend nombreux pour partager l’esprit des fêtes ! .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les goûters de fêtes
L’événement Les goûters de fêtes Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie