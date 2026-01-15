Les goûters de Sabine CRR de Limoges Limoges

Les goûters de Sabine

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Dans le prolongement des enseignements dispensés au conservatoire de nombreuses animations dont les formats sont adaptés à chaque âge sont organisées chaque mois. Ces événements permettent aux élèves de se retrouver en situation devant un public et ainsi découvrir, à leur niveau, le milieu de la scène.

Sabine, professeure de piano au conservatoire, organise 3 à 4 fois par an, des auditions un peu particulières. Elle recrute des élèves dans chaque classe afin de constituer des trios ou des quatuors qui permettront aux musiciens d’apprendre à se connaître et à jouer ensemble. Parfois même, des parents musiciens viennent se joindre aux élèves. Des moments conviviaux qui se terminent par, vous l’aurez compris, un goûter au cours duquel chacun pourra partager ses meilleures recettes.

Entrée libre et sans réservation dans la limite des places disponibles. .

CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les goûters de Sabine Limoges a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Limoges Métropole