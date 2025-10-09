Les goûters du mercredi Arthon Chaumes-en-Retz

Les goûters du mercredi Arthon Chaumes-en-Retz jeudi 9 octobre 2025.

Les goûters du mercredi

Arthon 5 place de l’Eglise Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 17:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-11-12 2025-12-10

Vous recherchez de quoi occuper les enfants le mercredi ? Que diriez-vous de participer à des ateliers thématiques conçus pour toute la famille ?

Arthon Animation Rurale, association d’éducation populaire, vous donne rendez-vous à Arthon-en-Retz pour passer un agréable moment en famille !

Les goûters du mercredi c’est le moment idéal pour partager une activité en famille; enfants, parents et mêmes les grands-parents sont les bienvenus !

5 bonnes raisons d’y participer

s’amuser dans un espace ludique et profiter des jeux de société

rencontrer d’autres familles

partager une discussion et échanger sur les thèmes du quotidien

profiter des espaces extérieurs et aller au jardin dans l’espace « Bidouille & Jardin », en fonction de la saison

participer à un atelier thématique

Pratique

proposés aux familles et aux enfants à partir de 3 ans

renseignements et réservation par téléphone ou par mail

Arthon 5 place de l’Eglise Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

English :

Looking for something to keep the kids busy on Wednesdays? How about taking part in themed workshops designed for the whole family?

Arthon Animation Rurale, a popular education association, invites you to Arthon-en-Retz for a fun-filled family day!

German :

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Kinder am Mittwoch zu beschäftigen? Wie wäre es mit der Teilnahme an thematischen Workshops, die für die ganze Familie konzipiert sind?

Arthon Animation Rurale, ein Verein für Volksbildung, lädt Sie nach Arthon-en-Retz ein, um eine angenehme Zeit mit der Familie zu verbringen!

Italiano :

Siete alla ricerca di qualcosa per occupare i bambini il mercoledì? Che ne dite di partecipare a laboratori tematici pensati per tutta la famiglia?

Arthon Animation Rurale, un’associazione educativa popolare, vi invita ad Arthon-en-Retz per una grande giornata in famiglia!

Espanol :

¿Busca algo para entretener a los niños los miércoles? ¿Qué le parece participar en talleres temáticos pensados para toda la familia?

Arthon Animation Rurale, una asociación de educación popular, le invita a Arthon-en-Retz para pasar un día estupendo en familia

