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AGENDA · Mirebeau-sur-Bèze

Les Goûters du Mirabellum Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

mercredi 29 juillet 2026 · Mirabellum · Mirebeau-sur-Bèze

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Mirabellum
Adresse
6 Place Général Viard
Ville
21310 Mirebeau-sur-Bèze
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Mirebeau-sur-Bèze

Les Goûters du Mirabellum

Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez découvrir la cuisine romaine et déguster ensemble nos réalisations dans un service de vaisselle antique comme il y a 2000 ans!   .

Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17  contact@mirabellum.fr

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English : Les Goûters du Mirabellum

L’événement Les Goûters du Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)