Les Goûters du Mirabellum Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze

Informations pratiques

Mirebeau-sur-Bèze

Les Goûters du Mirabellum

Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez découvrir la cuisine romaine et déguster ensemble nos réalisations dans un service de vaisselle antique comme il y a 2000 ans! .

Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr

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English : Les Goûters du Mirabellum

L’événement Les Goûters du Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)