Les Goûters du Mirabellum Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze
mercredi 29 juillet 2026 · Mirabellum · Mirebeau-sur-Bèze
Informations pratiques
Mirebeau-sur-Bèze
Les Goûters du Mirabellum
Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez découvrir la cuisine romaine et déguster ensemble nos réalisations dans un service de vaisselle antique comme il y a 2000 ans! .
Mirabellum 6 Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr
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English : Les Goûters du Mirabellum
L’événement Les Goûters du Mirabellum Mirebeau-sur-Bèze a été mis à jour le 2026-07-16 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)