Les goûters illuminés de Noël D31 B Tonquédec
Les goûters illuminés de Noël D31 B Tonquédec samedi 20 décembre 2025.
Les goûters illuminés de Noël
D31 B Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-30 19:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-26
Pour la première fois, en 2025 le Château de Tonquédec ouvre ses portes aux Visiteurs autour de Noël !
Venez découvrir le Château illuminé à la tombée de la nuit, savourez un bon goûter à la Buvette et profitez de la jolie sélection de l’Échoppe pour vos derniers cadeaux. .
D31 B Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les goûters illuminés de Noël Tonquédec a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose