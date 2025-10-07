Les Goûters littéraires de la médiathèque de Montsauche Place Marcel Mariller Montsauche-les-Settons

Les Goûters littéraires de la médiathèque de Montsauche

Place Marcel Mariller Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Début : 2025-10-07 17:00:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

2025-10-07

Ce rendez-vous sera celui du partage de nos lectures estivales marquantes. En toute convivialité chacun est invité à parler de ses lectures ou juste écouter les présentations. A l’issue de la séance une sélection spéciale rentrée littéraire sera proposée aux participants. .

bibliotheques@ccmorvan.fr

