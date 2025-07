Les Graffitis mémoire d’une place forte Poudrière de la Brèche Marennes-Hiers-Brouage

Les Graffitis mémoire d’une place forte Poudrière de la Brèche Marennes-Hiers-Brouage mercredi 10 septembre 2025.

Les Graffitis mémoire d’une place forte

Poudrière de la Brèche Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-09-10

fin : 2025-11-11

2025-09-10

Exposition photographique et sonore portée par le collectif Serres, le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et la Mer des Pertuis et l’Office Français de la Biodiversité.

Poudrière de la Brèche Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60

English : Graffiti, the memory of a stronghold

Photographic and sound exhibition organized by the Serres collective, the Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et la Mer des Pertuis and the Office Français de la Biodiversité.

German : Graffiti Erinnerung an eine Festung

Eine Foto- und Tonausstellung, die vom Kollektiv Serres, dem Meeresnaturpark Estuaire de la Gironde et la Mer des Pertuis und dem Office Français de la Biodiversité getragen wird.

Italiano :

Una mostra fotografica e sonora organizzata dal collettivo Serres, dal Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et la Mer des Pertuis e dall’Office Français de la Biodiversité.

Espanol : Graffiti, el recuerdo de una fortaleza

Exposición fotográfica y sonora organizada por el colectivo Serres, el Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et la Mer des Pertuis y la Office Français de la Biodiversité.

