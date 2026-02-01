Les Graffitis mémoire d’une place forte Poudrière de la Brèche Marennes-Hiers-Brouage

Les Graffitis mémoire d’une place forte

La mémoire de Brouage se lit encore sur ses murs mais jusqu’à quand ? Avant que les authentiques graffitis de 4 siècles ne disparaissent à jamais, cette exposition les révèlent par thèmes illustrés et colorés.

The memory of Brouage can still be read on its walls, but until when? Before the authentic graffiti of 4 centuries disappear forever, this exhibition reveals them in colorful, illustrated themes.

