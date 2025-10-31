Les graines d’Angelier spécial Halloween Montlouis-sur-Loire

25 rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Pour Halloween, nous vous proposons une ambiance frissonnante qui fera vibrer vos cordes vocales avec l’Escape Game « Les Graines d’Angelier » dans les caves du Château de la Bourdaisière.

« Les Graines d’Angelier » est un escape game qui se déroule à la lampe torche dans les caves troglodytiques du Château de la Bourdaisière. Pour Halloween, nous vous proposons une ambiance frissonnante par équipe de 2/4 personnes et munis d’outils particuliers, vous devrez résoudre les énigmes pour découvrir ces mystérieuses et précieuses graines. Attention Ce jeu est générateur d’émotions. Le jeu est vivement déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Les mineurs seront sous la totale responsabilité de leurs représentants. Nous ne prendrons pas en charge les éventuels frais de pressing en cas de « oups ! J’ai fait pipi culotte » . En plus des sessions proposées, nous pouvons ouvrir des créneaux supplémentaires privatifs, pour tout groupe à partir de 10 personnes. Prévoir une tenue adaptée. 25 .

25 rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 59 17 21 mademande@cap-decouvertes.com

English :

For Halloween, we’re offering you a chilling atmosphere that will make your vocal chords vibrate with the Escape Game « Les Graines d’Angelier » in the cellars of the Château de la Bourdaisière.

German :

Zu Halloween bieten wir Ihnen mit dem Escape Game « Les Graines d’Angelier » in den Kellern des Château de la Bourdaisière eine kribbelnde Atmosphäre, die Ihre Stimmbänder vibrieren lässt.

Italiano :

Per Halloween, vi proponiamo un’atmosfera da brivido che farà fremere le vostre corde vocali con l’Escape Game « Les Graines d’Angelier » nelle cantine del Château de la Bourdaisière.

Espanol :

Para Halloween, le proponemos un ambiente escalofriante que hará vibrar sus cuerdas vocales con el Juego de Escape « Les Graines d’Angelier » en las bodegas del Château de la Bourdaisière.

