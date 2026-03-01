Les Graines de Capucine Médiathèque municipale de Montluçon Montluçon
Les Graines de Capucine Médiathèque municipale de Montluçon Montluçon mercredi 11 mars 2026.
Les Graines de Capucine
Médiathèque municipale de Montluçon 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Début : 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11 11:30:00
Date(s) :
2026-03-11 2026-05-06
Les bibliothécaire proposent aux petites oreilles des histoires thématiques, des comptines, des jeux de doigts et des lectures partagées pour éveiller les petites oreilles.
English :
Librarians offer themed stories, nursery rhymes, finger plays and shared readings to awaken little ears.
