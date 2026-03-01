Les Graines de Capucine Espace Boris Vian Montluçon
Les Graines de Capucine Espace Boris Vian Montluçon samedi 14 mars 2026.
Les Graines de Capucine
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-05-02
Les bibliothécaire proposent aux petites oreilles des histoires thématiques, des comptines, des jeux de doigts et des lectures partagées pour éveiller les petites oreilles.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Librarians offer themed stories, nursery rhymes, finger plays and shared readings to awaken little ears.
