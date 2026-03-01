Les Graines de Capucine Espace Boris Vian Montluçon

Les Graines de Capucine

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-05-02

Les bibliothécaire proposent aux petites oreilles des histoires thématiques, des comptines, des jeux de doigts et des lectures partagées pour éveiller les petites oreilles.

.

English :

Librarians offer themed stories, nursery rhymes, finger plays and shared readings to awaken little ears.

