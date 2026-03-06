Les graines de la dignité Film et échange Salle des fêtes Fontaines-d’Ozillac

Les graines de la dignité Film et échange

Salle des fêtes Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

CCFD-Terre Solidaire propose un échange autour de l’agriculture paysanne. Une projection du film Seeds of dignity poursuivit d’un échange avec G. BOINON paysan retraité autour d’un repas aux saveurs du Liban et de produits du commerce équitable.

Salle des fêtes Rue Saint-Laurent Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 25 57 03

English :

CCFD-Terre Solidaire proposes an exchange on peasant agriculture. A screening of the film Seeds of dignity will be followed by a discussion with G. BOINON, a retired farmer, over a meal of Lebanese flavors and fair trade products.

