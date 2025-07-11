Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer Tergnier

Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer Tergnier mercredi 29 avril 2026.

Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-04-29

Passionnée par la matière et la symbolique du
fil, Élisabeth crée des installations textiles
interrogeant nos émotions et notre rapport au
monde .
À travers Les Graines émotionnelles du Petit
Prince , elle explore la manière dont nos
pensées grandissent comme des graines entre
élévation et envahissement. Entre délicatesse et
puissance, ses sculptures textiles suspendues
ou enracinées invitent à une immersion
sensorielle.
Venez découvrir un jardin intérieur où chaque
graine raconte une histoire… peut-être la vôtre.   .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26  mediatheque@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer Tergnier a été mis à jour le 2025-07-03 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard