Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer Tergnier

Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-29

Passionnée par la matière et la symbolique du

fil, Élisabeth crée des installations textiles

interrogeant nos émotions et notre rapport au

monde .

À travers Les Graines émotionnelles du Petit

Prince , elle explore la manière dont nos

pensées grandissent comme des graines entre

élévation et envahissement. Entre délicatesse et

puissance, ses sculptures textiles suspendues

ou enracinées invitent à une immersion

sensorielle.

Venez découvrir un jardin intérieur où chaque

graine raconte une histoire… peut-être la vôtre. .

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

