Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer Tergnier

Les Graines émotionnelles du Petit Prince Elisabeth Hennuyer
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne
Début : 2026-04-29
fin : 2026-05-30
2026-04-29
Passionnée par la matière et la symbolique du
fil, Élisabeth crée des installations textiles
interrogeant nos émotions et notre rapport au
monde .
À travers Les Graines émotionnelles du Petit
Prince , elle explore la manière dont nos
pensées grandissent comme des graines entre
élévation et envahissement. Entre délicatesse et
puissance, ses sculptures textiles suspendues
ou enracinées invitent à une immersion
sensorielle.
Venez découvrir un jardin intérieur où chaque
graine raconte une histoire… peut-être la vôtre. .
1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr
