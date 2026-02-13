Les graines sont à l’honneur, Centre national de Pomologie, Alès

Les graines sont à l’honneur 23 – 27 mars Centre national de Pomologie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T09:00:00+01:00 – 2026-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

Dans le cadre du programme d’animations Les mains dans la terre.

Une exposition “Graines” sera en visite libre au centre de pomologie, aux horaires d’ouverture.

> Mercredi 25 mars, de 14h à 16h

Atelier enfants : le conte des graines

Accompagnés de leur parents, les enfants plongeront dans l’univers des graines à travers des contes et des histoires. Dès 6 ans.

> Jeudi 26 mars, de 14h à 16h

Atelier adulte : le monde des graines

Venez découvrir les stratégies de dissémination, l’histoire des graines et leurs usages (alimentaires, médicinaux, sociétaux, …). Nous aborderons aussi la question des semences et semis au jardin.

Centre national de Pomologie 21 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr

Une semaine pour tout savoir sur les graines et les stratégies de dissémination des plantes. Graines