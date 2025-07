LES GRANDES EAUX MUSICALES 2025 – JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles

CHATEAU – VERSAILLES :LES GRANDES EAUX MUSICALES Du 05 avril au 26 octobre 2025De 09h00 à 19h00*Toute sortie est définitive. Profitez de l’extraordinaire beauté des Jardins du Château de Versailles, à l’occasion d’une promenade en famille ou entre amis à travers les bosquets exceptionnellement ouverts au public de 09h00 à 19h00*, à la découverte des fontaines mises en eau et au rythme des musiques qui les ont autrefois animées.Les 55 fontaines et bassins, leurs 600 jeux d’eau, mis en mouvement à l’aide d’une clé lyre par les fontainiers d’art du Château de Versailles, vous raviront. Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, vous accompagneront dans votre flânerie royale en musique.Les Grandes Eaux Musicales, un succès jamais démenti depuis plus de 350 ans ! Un incontournable !* Pour votre information, fermeture anticipée à 18h00 le 18 mai et fermeture anticipée à 17h30 le 24 mai (Versailles Electro), le 26 octobre et les soirs de Grandes Eaux Nocturnes.INFORMATIONS PRATIQUES :- Horaires : L’horaire indiqué pour la réservation (09h00) correspond à l’ouverture des caisses et des bosquets.Votre billet est valable de 09h00 à la fermeture des bosquets.Toute sortie est définitive.Billet valable pour une entrée (accès portes : Cour des Princes, Petite Venise, Ménagerie, Grille de Neptune ou Grille du Dragon). Seconde entrée possible par une autre porte que celle empruntée lors de la première entrée. 1. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure. 2. Parcours déambulatoires, pas de place assise.3. Toute sortie est définitive. 4. Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés. 5. Les Grandes Eaux Musicales ont lieu quelles que soient les conditions climatiques.> Aucun duplicata ne sera délivré, même en cas de perte ou de vol.

JARDINS DU CHATEAU DE VERSAILLES . 78000 Versailles 78