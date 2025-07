Les Grandes Eaux Nocturnes Electro 2025 Versailles

Les Grandes Eaux Nocturnes Electro 2025 Versailles samedi 20 septembre 2025.

Les Grandes Eaux Nocturnes Electro 2025

Jardins du Château de Versailles Versailles Yvelines

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Début : Samedi 2025-09-20

Le 21 septembre 2024 à l’occasion d’une date exceptionnelle des Grandes Eaux Nocturnes, les Jardins Royaux du Chateau de Versailles se parent de mille feux et vous invitent à un voyage à travers le temps au rythme de la musique électro!

Jardins du Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 89

English : The Night Fountains Shows Electro 2025

On 21 September 2024, on the occasion of an exceptional date of the Grandes Eaux Nocturnes, the Royal Gardens of the Chateau de Versailles will be adorned with a thousand lights and invite you to a journey through time to the rhythm of electro music!

German :

Am 21. September 2024 werden die Königlichen Gärten des Schlosses von Versailles anlässlich der Grandes Eaux Nocturnes mit tausend Lichtern geschmückt und laden Sie zu einer Zeitreise im Rhythmus der Elektromusik ein!

Italiano :

Il 21 settembre 2024, per una data eccezionale dei Grandes Eaux Nocturnes, i Giardini Reali del Castello di Versailles saranno addobbati con mille luci e vi inviteranno a fare un viaggio nel tempo a ritmo di musica elettronica!

Espanol : Las Aguas Musicales Nocturnas Electro 2025

El 21 de septiembre de 2024, con motivo de una fecha excepcional de las Grandes Aguas Nocturnas, los Jardines Reales del Castillo de Versalles se adornarán con mil luces y le invitarán a un viaje en el tiempo al ritmo de la música electrónica.

