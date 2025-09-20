Les grandes évolutions de l’Hôpital de Dunkerque, de 1945 à nos jours Mairie de quartier de Rosendaël Dunkerque

Conférence dans la salle des Fêtes

L’Hospice de Rosendaël du début du XXe siècle fut un modèle d’architecture pavillonnaire, il traversa les deux guerres mondiales, hôpital militaire en 1914 et hôpital de la Croix Rouge allemande jusqu’en 1945.L’évolution des soins et des techniques, l’insuffisance du nombre de lits et l’exigence de modernité dans le contexte de la reconstruction de Dunkerque entrainèrent, dès la fin des années 50, le projet de ce que l’on appela le « Nouvel Hôpital », l’un des plus modernes d’Europe, inauguré par Simone Veil en 1976. Erick Verlet, aujourd’hui médecin praticien honoraire, fut le témoin, en tant qu’acteur médical, de cette remarquable évolution. Il retracera les grandes étapes de la construction du bâtiment, ses équipements et ses transformations successives.

Mairie de quartier de Rosendaël place des Martyrs de la Résistance, 59240 Dunkerque

