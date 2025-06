Les grandes fêtes de Lens Course des garçons de café Lens 22 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Les grandes fêtes de Lens Course des garçons de café Place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

La course des garçons de café, une tradition pour les Fêtes de Lens.

Ils avaient mis le feu à la place Jean Jaurès l’année dernière en passant moultes obstacles sans renverser une seule goutte des verres déposés sur leurs plateaux… Ils remettent ça cette année à 11h toujours sur le parvis.

Envie de vous prêter au jeu ? .

Place Jean Jaurès

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

The waiters’ race, a tradition at the Fêtes de Lens.

German :

Das Rennen der Kellner, eine Tradition bei den Festen von Lens.

Italiano :

La gara dei camerieri, una tradizione delle Fêtes de Lens.

Espanol :

La carrera de camareros, una tradición de las Fiestas de Lens.

L’événement Les grandes fêtes de Lens Course des garçons de café Lens a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin