Les Grandes Filles de Stéphane Guérin Théâtre de Rozérieulles Rozérieulles

Rozérieulles

Les Grandes Filles de Stéphane Guérin

Théâtre de Rozérieulles 5 place de l’église Rozérieulles Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Quatre femmes d’origine et de culture différentes dessinent une humanité savoureuse. Elles vivent dans le même quartier, ont dépassé la soixantaine et se connaissent depuis longtemps. Elles égrènent les saisons en papotant. Elles parlent du temps qui fait, du monde qui changent autour d’elle, de leur vie passée. Musulmane, juive, catholique ou témoin de Jéhovah, elles partagent la même bonne humeur, se chamaillent gentiment, s’envoient des mots à la figure, et se réconfortent avec ce désir constant de croquer dans la vie qui les maintient vivantes.Une pièce contemporaine, fantaisiste et jubilatoire.

Mise en scène Jean-Luc L’Hôte

Interprétation Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat et Anne Weinberg

et avec l’aimable participation pour la voix Didier BeniniTout public

10 .

Théâtre de Rozérieulles 5 place de l’église Rozérieulles 57160 Moselle Grand Est

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English :

Four women from different backgrounds and cultures sketch out a delightful humanity. They live in the same neighborhood, are in their sixties and have known each other for a long time. They chatter away through the seasons. They talk about the passage of time, the changing world around them, their past lives. Whether Muslim, Jewish, Catholic or Jehovah’s Witness, they share the same good humor, bicker gently, throw words back in each other’s faces, and comfort each other with the constant desire to munch on life that keeps them alive.A contemporary, whimsical and jubilant play.

Directed by Jean-Luc L’Hôte

Performed by: Marie-Jo Dal Pozzolo, Evelyne Frisquet, Véronique Voyat and Anne Weinberg

and with the kind contribution of Didier Benini for voice

L’événement Les Grandes Filles de Stéphane Guérin Rozérieulles a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ